5-ம் கட்ட பாராளுமன்ற தேர்தல்- 1 மணி நிலவரப்படி 36.73% வாக்குப்பதிவு

பாராளுமன்ற தேர்தலில் 5-ம் கட்ட வாக்குப்பதிவு 6 மாநிலங்கள் மற்றும் 2 யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 49 தொகுதிகளில் நடந்து வருகிறது.

5-ம் கட்டமாக இன்று நடைபெற்று வரும் தேர்தலில் உத்தரபிரதேசத்தில் 14, மகாராஷ்டிராவில் 13, மேற்கு வங்கத்தில் 7, பீகாா், ஒடிசாவில் தலா 5, ஜார்க்கண்டில் 3, ஜம்மு-காஷ்மீா் மற்றும் லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களில் தலா ஒரு தொகுதி அடங்கி உள்ளன. இந்த தொகுதிகளில் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று ஆர்வமுடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். அதேபோல் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், திரைபிரபலங்கள் என பலரும் தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், பிற்பகல் 1 மணி நிலவரப்படி 5-ம் கட்ட தேர்தலில் 36.73 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

பீகார் - 34.62 சதவீதம்

மகாராஷ்டிரா- 27.78 சதவீதம்

மேற்கு வங்காளம்- 48.41 சதவீதம்

ஒடிசா - 35.31 சதவீதம்

ஜார்கண்ட்- 41.89 சதவீதம்

ஜம்மு காஷ்மீர்- 34.79 சதவீதம்

லடாக்- 52.02 சதவீதம்

உத்தரபிரதேசம்- 38.55 சதவீதம்

#LokSabhaElections2024 | 36.73% voter turnout recorded till 1 pm, in the fifth phase of elections.



Bihar 34.62%

Jammu & Kashmir 34.79%

Jharkhand 41.89%

Ladakh 52.02%

Maharashtra 27.78%

Odisha 35.31%

Uttar Pradesh 39.55%

West Bengal 48.41% pic.twitter.com/6cxi2tJsHq