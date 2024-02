ஒடிசாவில் ரூ.68,400 கோடியில் திட்டங்கள்: பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்

புவனேஸ்வர்:

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாள் பயணமாக இன்று ஒடிசா மற்றும் அசாம் மாநிலங்களுக்கு செல்கிறார். அவர் ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூரில் நடைபெறும் விழாவில் ரூ.68,400 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.

புதிய திட்டங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். அதைத் தொடர்ந்து பொதுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறார். அதன் பின்னர் பிரதமர் மோடி அசாம் செல்கிறார்.

#WATCH | Odisha: Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of 18 projects worth Rs 68,000 crores, in Sambalpur. pic.twitter.com/QNU4kfOqJD