      SIR பணி மேற்கொள்ளப்படும் 12 மாநிலங்கள் எவை?- முழு விவரம்
      டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Oct 2025 5:10 PM IST
      • தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம்.
      • உத்தர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், குஜராத்.

      இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, 12 மாநிலங்களில் SIR பணி மேற்கொள்ளப்படும். நாளை முதல் இந்த பணி தொடங்கும் எனத் தெரிவித்தார்.

      அந்த மாநிலங்கள் விவரம் பின்வருமாறு:-

      தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், லட்சத்தீவு, குஜராத், கோவா, சத்தீஸ்கர், அந்தமான் அண்டு நிக்கோபர். மேற்கு வங்கம்.

      ஆதார் கார்டு உள்பட 12 ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். தகுதியான வாக்காளர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள். தகுதியற்ற வேட்பாளர்கள் நீக்கப்படுவார்கள் என்பது உறுதி செய்யப்படும். எனத் தெரிவித்தார்.

