என் மலர்
இந்தியா
நாடாளுமன்றத்தை சீர்குலைக்க ராகுல் காந்தி புதிய சாக்குப்போக்கை கண்டுபிடிக்கிறார்: தர்மேந்திர பிரதான்
- நாடாளுமன்றத்தை சீர்குலைக்க ஒவ்வொரு நாளும் புதிய சாக்குப்போக்கு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது.
- இது அவர்களுடைய அடையாளமாக மாறிவிடும்.
பட்ஜெட் தொடர்பான முதல் கட்ட அமர்வு இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. இரு அவைகளிலும் முன்னாள் தலைமை ராணுவ தளபதி எழுதியுள்ள புத்தகத்தில் சீனா குறித்த கருத்து இடம் பெற்றுள்ளதாக ராகுல் காந்தி பேச வந்த விவகாரம், இந்தியா- அமெரிக்கா இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பின. இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது. பெரும்பாலான நாட்களில் அவைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் அவையை சீர்குலைக்க எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி புதிய சாக்குப்போக்குகளை கண்டுபிடிக்கிறார் என மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் விமர்சத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக தர்மேந்திர பிரதான் கூறியதாவது:-
நாடாளுமன்றத்தை சீர்குலைக்க ஒவ்வொரு நாளும் புதிய சாக்குப்போக்கு கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. இது நீண்ட காலத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் பணியாக இருக்காது. அவர்களுடைய அடையாளமாக மாறிவிடும். ஒவ்வொரு செசனிலும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் காரணமாக கூச்சல் குழப்பம், பொய்கள், வேண்டுமென்றே பாராளுமன்ற விதிமுறைகள் மீறப்படுகின்றன.
எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ராகுல் காந்தி கூட, பொறுப்பை விட குழப்பத்தின் பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
பொய்களைப் பேசி, அவற்றையே திரும்பத் திரும்பச் சொல்லும் அரசியல் இனி அவருக்கு ஒரு பழக்கமாகவே இல்லை. அரசியல் அடையாளம். ராகுல் காந்தியை இந்திய அரசியலில் அவநம்பிக்கையின் அடையாளமாக மாற்றியுள்ளது. ராகுல் காந்தியும் காங்கிரசும் அரசியலமைப்புச் சட்டம், ஜனநாயகம், ஜனநாயக அமைப்பு, நாடாளுமன்ற நடைமுறைகள் அல்லது மக்களின் வாக்களிக்கும் உரிமை ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல.
இவ்வாறு தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார்.