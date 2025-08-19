என் மலர்tooltip icon
      முதுகலை நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!.. கட் ஆஃப் எவ்வளவு?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Aug 2025 10:43 PM IST
      முதுகலை மருத்துவப்படிப்புகளுக்கான NEET PG 2025 தேர்வு நாடு முழுவதும் கடந்த ஆகஸ்ட் 3 அன்று நடைபெற்றது. இதில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே முதுகலை படிப்புகளில் சேர முடியும்.

      இந்த முறை 2.42 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் கணினி முறையில் தேர்வு எழுதினர்.

      இந்நிலையில் மருத்துவ அறிவியலுக்கான தேசியத் தேர்வுகள் வாரியம் இன்று இந்த தேர்வின் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

      அதன்படி, https://natboard.edu.in என்ற இணையதளத்தில் தேர்வர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

      800 மதிப்பெண்கள் கொண்ட இந்த தேர்வுக்கான கட் ஆப் ஆக பொதுப் பிரிவு / பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கு 50 பர்சண்டைல் (276), எஸ்சி/ எஸ்டி/ ஓபிசி பிரிவினருக்கு 40 பர்சண்டைல் (235), பொது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 45 பர்சண்டைல் (255) ஆக உள்ளது.

