Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      பதவி பறிப்பு மசோதாவில் பிரதமர் பெயர் இடம்பெற வேண்டாம் என்பதை மோடி ஏற்கவில்லை: கிரண் ரிஜிஜு
      X
      டெல்லி

      பதவி பறிப்பு மசோதாவில் பிரதமர் பெயர் இடம்பெற வேண்டாம் என்பதை மோடி ஏற்கவில்லை: கிரண் ரிஜிஜு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Aug 2025 9:58 AM IST
      • ஐந்து ஆண்டு தண்டனை பெறக்கூடிய குற்றவழக்கில் கைதாகி, 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால் பதவி பறிபோகும்.
      • முதலில் பிரதமர் பெயர் இடம் பெறாமல் இருந்தது. இதை மோடி ஏற்கவில்லை என்கிறார் கிரண் ரிஜிஜு.

      பிரதமர், முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் 30 நாட்கள் சிறைக்காவல் பெற்றால் அவர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்ற வகையில் பதவி பறிப்பு மசோதா பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. முதல்வர்கள், அமைச்சர்கள், ஐந்து ஆண்டு தண்டனை பெறக்கூடிய குற்ற வழக்குகளில் கைதாகி, 30 நாட்களுக்கு மேல் சிறையில் இருந்தால் அவர்களின் பதவி தானாகவே பறிபோகும் என்பதுதான் அந்த மசோதாவின் முக்கியம்சம். இந்த மசோதாவை எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்த்து வருகின்றன.

      இந்த நிலையில், இந்த மசோதாவில் முதலில் பிரதமர் பெயர் சேர்க்கப்பட வேண்டாம் என மந்திரி சபையில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. பிரதமரும் ஒரு குடிமகன், அவருக்கு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளில் சிறப்பு பாதுகாப்பு இருக்கக் கூடாது என்று கூறி பிரதமர் மோடி ஆலோசனையை ஏற்க மறுத்தார். இதனால் பிரதமர் பெயர் சேர்க்கப்பட்டது. அதன்பின் மசோதாவுக்கு சம்மதம் தெரிவித்தார் என மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.

      முன்னதாக,

      இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியிருந்ததாவது:-

      130-வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் சீர்திருத்தம் அல்ல- இது ஒரு கருப்பு நாள், இது ஒரு கருப்பு மசோதா. 30 நாள் கைது= தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை பதவி நீக்கம் செய்தல். விசாரணை இல்லை, தண்டனை இல்லை- பாஜகவின் கட்டளை மட்டுமே.

      சர்வாதிகாரங்கள் இப்படித்தான் தொடங்குகின்றன. வாக்குகளைத் திருடுதல், போட்டியாளர்களை அமைதிப்படுத்துதல் மற்றும் மாநிலங்களை நசுக்குதல். ஜனநாயகத்தின் வேரையே தாக்கும் இந்த மசோதாவை நான் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறேன், மேலும் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றும் இந்த முயற்சிக்கு எதிராக அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

      பிரதமரின் கீழ் இந்தியாவை ஒரு சர்வாதிகாரமாக மாற்றுவதன் மூலம் அரசியலமைப்பையும் அதன் ஜனநாயக அடித்தளங்களையும் கெடுக்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

      வாக்கு திருட்டு அம்பலப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, மத்திய பாஜக அரசு அமைக்கப்பட்டதற்கான ஆணையே கடுமையான கேள்விக்குறியாக உள்ளது. அதன் சட்டபூர்வமான தன்மை சந்தேகத்திற்குரியது. மோசடி மூலம் மக்களின் ஆணையைத் திருடிய பாஜக, இப்போது இந்த அம்பலப்படுத்தலில் இருந்து பொதுமக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப தீவிரமாக உள்ளது. அதைச் செய்ய, அவர்கள் 130வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவைக் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

      இந்த மசோதாவின் திட்டம் தெளிவாக உள்ளது. இது, மாநிலங்கள் முழுவதும் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அரசியல் எதிரிகள் மீது பொய் வழக்குகளைப் போடவும், 30 நாள் கைது கூட ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவரை பதவி நீக்கம் செய்வதற்கான ஒரு காரணமாகக் கருதும் விதிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களை நீக்கவும் பாஜகவை அனுமதிக்கிறது, எந்த தண்டனையும் அல்லது விசாரணையும் இல்லாமல். இந்த அரசியலமைப்புக்கு விரோதமான திருத்தம் நிச்சயமாக நீதிமன்றங்களால் ரத்து செய்யப்படும், ஏனெனில் குற்றம் விசாரணைக்குப் பிறகுதான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் அல்ல.

      இது பல்வேறு மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்களாகவோ அல்லது அமைச்சர்களாகவோ இருக்கும் NDA-வில் உள்ள பிராந்தியக் கட்சிகளை மிரட்டுவதற்கான ஒரு தீய முயற்சி. எந்தவொரு வளர்ந்து வரும் சர்வாதிகாரியின் முதல் நடவடிக்கையும், போட்டியாளர்களைக் கைது செய்து பதவியில் இருந்து அகற்றுவதற்கான அதிகாரத்தை தனக்கு வழங்குவதாகும். இந்த மசோதா அதைத்தான் செய்ய முயல்கிறது.

      இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார்.

      PM Modi kiran rijiju பிரதமர் மோடி கிரண் ரிஜிஜு 
      Next Story
      ×
        X