Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      டெல்லியில் ரூ.11 ஆயிரம் கோடியில் நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள்: பிரதமர் மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்
      X
      டெல்லி

      டெல்லியில் ரூ.11 ஆயிரம் கோடியில் நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள்: பிரதமர் மோடி நாளை தொடங்கி வைக்கிறார்

      ByMaalaimalarMaalaimalar16 Aug 2025 1:45 PM IST (Updated: 16 Aug 2025 1:45 PM IST)
      • நொய்டாவில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையம் வரையிலான விரைவு சாலை இந்த திட்டங்களில் அடங்கும்.
      • டெல்லியின் புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் 76 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ள சாலையும் திறந்து வைக்கப்படுகிறது.

      புதுடெல்லி:

      பிரதமர் மோடி டெல்லியில் நாளை ரூ.11 ஆயிரம் கோடியில் 2 பெரிய தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார். டெல்லி ரோகினி பகுதியில் மதியம் 12.30 மணியளவில் பிரதமர் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார்.

      துவாராகா விரைவு சாலையின் டெல்லி பகுதியையும், நகர்புற விரிவாக்கம் சாலை-2 திட்டத்தையும் அவர் தொடங்கி வைக்கிறார்.

      நொய்டாவில் இருந்து டெல்லி விமான நிலையம் வரையிலான விரைவு சாலை இந்த திட்டங்களில் அடங்கும். டெல்லி-என்.சி.ஆர். இடையே கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது. இந்த விரைவு சாலை திறக்கப்படுவதால் நொய்டாவில் இருந்து விமான நிலையத்தை 20 நிமிடத்தில் சென்றடையலாம். டெல்லியின் புறநகர் பகுதிகளை இணைக்கும் 76 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ள சாலையும் திறந்து வைக்கப்படுகிறது.

      PM Modi பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X