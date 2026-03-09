என் மலர்
இந்தியா
#ChaosinFlight | ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்து... விமானத்திற்குள் பீடி புகைத்த பயணியால் பரபரப்பு
- பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும்.
- விசாரணை நடந்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
டெல்லியில் இருந்து கோவா சென்ற ஆகாசா ஏர் விமானத்தின் கழிப்பறைக்குள் 'பீடி' புகைத்த பயணி மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
டெல்லியைச் சேர்ந்த குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஆஷிஷ், டெல்லியில் இருந்து கோவாவிற்கு QP1625 விமானத்தில் பயணித்தபோது கடந்த சனிக்கிழமை இந்த சம்பவம் நடந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
விமான நிறுவனத்தின் புகாரின்படி, விமானத்தின் கழிப்பறைக்குள் பயணி 'பீடி' புகைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அவர் ஒரு லைட்டரை வைத்திருந்ததாகவும், இது விமானம் மற்றும் விமானத்தில் இருந்த பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்று போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
விமானத்தின் போது சக பயணிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கு ஆபத்தை விளைவித்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். கோவாவில் உள்ள மோபா விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் சிவில் விமான பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் பயணி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவத்தை ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தி இருப்பதுடன், அதன் பணியாளர்கள் தேவையான நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றியதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
"மார்ச் 7 ஆம் தேதி டெல்லியில் இருந்து கோவாவுக்கு QP1625 என்ற ஆகாசா ஏர் விமானத்தில் பயணித்த ஒரு பயணி விமானக் கழிப்பறையில் புகைபிடித்துக் கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது," என்று விமான நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
பாதுகாப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை நடைமுறைகள் மற்றும் சட்டத்தின்படி, ஆகாசா ஊழியர்கள் "தேவையான நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி" கோவா வந்தவுடன் அந்த நபரை உரிய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்ததாக ஆகாசா ஏர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விஷயத்தில் அதிகாரிகளுக்கு "முழு ஒத்துழைப்பை" வழங்குவதாக விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.