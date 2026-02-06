என் மலர்
இந்தியா
மோடிக்காக சொந்த டியூனில் பாடி அசத்திய மாணவர்கள்... பிரதமரின் ரியாக்ஷன் வேற லெவல்..!
- அசாமிய 'கமோசா' அணிவித்து வரவேற்றார்.
- உணர்ச்சிகரமான தருணமாக அமைந்தது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை 'பரீட்சை பே சர்ச்சா' நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடலை தொடங்கினார். இந்த ஒன்பதாவது பதிப்பில், பிரதமர் நாடு முழுவதிலும் உள்ள மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் கலந்துரையாடுகிறார். கற்றலை ஊக்குவிப்பது மற்றும் பொதுத் தேர்வு காலத்திற்கு முன்னதாக மாணவர்கள் மன அழுத்தமின்றி இருக்க உதவுவது ஆகியவற்றில் இந்த நிகழ்ச்சி கவனம் செலுத்துகிறது.
நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படும் இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி மாணவர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து, தேர்வுத் தயாரிப்பு, மன அழுத்த மேலாண்மை மற்றும் பொதுத் தேர்வுகளுடன் தொடர்புடைய பிற சவால்கள் குறித்து வழிகாட்டுதல்களை வழங்குகிறார்.
மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களிடமிருந்து 4.5 கோடிக்கும் அதிகமான பதிவுகளுடன், இது 2025ஆம் ஆண்டின் கின்னஸ் உலக சாதனையை முறியடித்துள்ளது. இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமாக, மாணவர்கள் தாங்களே இயற்றிய பாடல்களை பிரதமர் முன்பு பாடினர். குறிப்பாக, வடகிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு பார்வையற்ற திவ்யாங் மாணவி, அசாமிய பாரம்பரிய உடையில் "பட்தா சல் து பட்தா சல்" (முன்னேறு, தொடர்ந்து முன்னேறு) என்ற உத்வேகமான பாடலை பாடினார். இந்தப் பாடல் தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் தடைகளை தாண்டி முன்னேறுவது பற்றியது. பிரதமர் மோடி உட்பட அனைவரும் கைதட்டி பாராட்டினர், இது உணர்ச்சிகரமான தருணமாக அமைந்தது.
'பரீட்சை பே சர்ச்சா' நிகழ்ச்சியின் 9வது பதிப்பிற்காக வந்த மாணவர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அசாமிய 'கமோசா' அணிவித்து வரவேற்றார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இது பெண் அதிகாரமளித்தலின் சிறந்த உதாரணமாகும். குறிப்பாக வடகிழக்கு, அசாம் பகுதி பெண்களுக்கு. ஏனெனில் பெண்கள் இதை தங்கள் வீடுகளில் அன்போடும் அர்ப்பணிப்போடும் நெய்கிறார்கள்."
மேலும், "உங்கள் பெற்றோரோ, ஆசிரியர்களோ அல்லது சக நண்பர்களோ என்ன சொன்னாலும் சரி, உங்களுக்கு வரும் அனைத்து ஆலோசனைகளையும் மனதில் கொண்டு, உங்கள் சொந்த பாதையில் நம்பிக்கை வைத்து அதைப் பின்பற்றுங்கள். நமது இலக்கு எப்போதும் எட்டக்கூடிய தூரத்தில் இருக்க வேண்டும், ஆனால் எளிதில் அடையக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது. எப்போதும் உங்கள் ஆசிரியரை விட ஒரு படி முன்னே இருங்கள். 'மனதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள், பிறகு மனதை ஒருமுகப்படுத்துங்கள், அதன் பிறகு படிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்."
"வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு சமநிலை இருக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒரு பக்கமாக அதிகமாக சாய்ந்தால், கீழே விழுந்துவிடுவீர்கள். வாழ்க்கைத்திறன்களும் தொழில்முறைத் திறன்களும் சம அளவில் முக்கியமானவை, அவற்றை கல்வியின் மூலமாக மட்டுமே பெற முடியும்."
"கடந்து போனதை பற்றி நான் திரும்பி பார்ப்பதில்லை, வரவிருப்பதை நோக்கியே எப்போதும் பார்க்கிறேன். சில சமயங்களில் ஆசிரியர்கள் முக்கியமானவற்றையும், நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற உதவும் விஷயங்களையும் மட்டுமே கற்பிக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் முழுமையான வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தி, எல்லாவற்றையும் கற்பிக்கிறார். வாழ்க்கை என்பது தேர்வுகளை பற்றியது மட்டுமல்ல. கல்வி என்பது நமது வளர்ச்சிக்கு ஒரு கருவி மட்டுமே. தேர்வுகள் ஒருபோதும் இறுதி இலக்காக இருக்கக்கூடாது. முழுமையான வளர்ச்சிதான் இறுதி இலக்கு."
"கல்வி ஒரு சுமையாக தோன்றக்கூடாது. அதற்கு நமது முழுமையான ஈடுபாடு தேவை. மதிப்பெண்களில் கவனம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக, ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் தாங்கள் எந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறோம் என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். "நாம் ஒரு விஷயத்திலோ அல்லது நிகழ்விலோ முழுமையாக ஈடுபடும்போதுதான் அவற்றை நினைவில் வைத்திருக்கிறோம். உங்கள் வெற்றி உங்கள் பெற்றோரின் மரியாதையாக மாறுகிறது. விளையாட்டு என்பது ஒரு திறமை. அது ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு ஒரு நல்ல வழி." என்று கூறினார்.