என் மலர்
இந்தியா
New Rent Rules 2026 | புதிய வாடகை விதிகள் 2026 - வைரல் பதிவுகளும், விளக்கமும்!
- வணிக சொத்துக்களுக்கு, அட்வான்ஸ் தொகையாக ஆறு மாத வாடகை வரை மட்டுமே வசூலிக்க முடியும்.
- மின்சாரம் அல்லது தண்ணீரை துண்டிப்பது அல்லது வாடகைத்தாரர்களை மிரட்டுவது போன்ற செயல்கள் தண்டனைக்குரியவை.
'புதிய வாடகை விதிகள் 2026' குறித்த பதிவுகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. அதில் இந்தியா வாடகை சட்டங்களில் பெரிய மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த பதிவுகள் வாடகை, லீஸ் மற்றும் வீட்டை காலி செய்வது குறித்த நடைமுறைகள் தொடர்பாக அரசாங்கம் புதிய விதிமுறைகளைக் கொண்டு வந்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், இது வாடகைக்காரர்கள் மற்றும் வீட்டு உரிமையாளர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.
'புதிய வாடகை விதிகள் 2026' சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் தகவலின்படி, இந்த ஆண்டு பல விதிகள் அமலுக்கு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
* வீட்டை வாடகைக்கு விடும்போது வீட்டு உரிமையாளர்கள் இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் வாடகையை அட்வான்ஸாக வசூலிக்க முடியாது.
* வணிக சொத்துக்களுக்கு, அட்வான்ஸ் தொகையாக ஆறு மாத வாடகை வரை மட்டுமே வசூலிக்க முடியும்.
* வீட்டு உரிமையாளர்கள் 12 மாதங்களுக்குப் பிறகுதான் வாடகையை திருத்த முடியும் என்றும், அதை அதிகரிப்பதற்கு முன் குறைந்தபட்சம் 90 நாட்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பை வாடகைத்தாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
* ஒரு பெரிய பழுது தேவைப்பட்டால், வாடகைத்தாரர் வீட்டு உரிமையாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது. வீட்டு உரிமையாளர் 30 நாட்களுக்குள் பிரச்சனையை தீர்க்கவில்லை என்றால், வாடகைத்தாரர் தாங்களாகவே பழுதுபார்ப்புகளைச் சரிசெய்து, வாடகையிலிருந்து செலவைக் கழிக்கலாம்.
* பூட்டுகளை மாற்றுவது, மின்சாரம் அல்லது தண்ணீரை துண்டிப்பது அல்லது வாடகைத்தாரர்களை மிரட்டுவது போன்ற செயல்கள் இப்போது தண்டனைக்குரியவை.
* வாடகை செலுத்தாதது, சொத்து சேதம் அல்லது ஒப்பந்த மீறல் தொடர்பான வாடகை தகராறுகள் வாடகை நீதிமன்றங்கள் அல்லது தீர்ப்பாயங்களால் 60 நாட்களுக்குள் விரைவாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு முடிவு செய்யப்படும்.
இவையை 'புதிய வாடகை விதிகள் 2026' என்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. ஆனால் அவை 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சட்டங்கள் அல்ல.
உண்மையில், இந்த விதிகளில் பெரும்பாலானவை மாதிரி குத்தகைச் சட்டம் (MTA) 2021 இலிருந்து வந்தவை. இது மத்திய அரசால் ஒரு வழிகாட்டியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தச் சட்டம் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கட்டமைப்பாகச் செயல்படும் அதே வேளையில், அவற்றின் சொந்த சட்டங்களை வடிவமைக்கும் அல்லது புதுப்பிக்கும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது.
வாடகை சட்டங்கள்..
இந்தியாவில் வீட்டுவசதி மற்றும் குத்தகைச் சட்டங்கள் மாநில அரசுகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் ஒவ்வொரு மாநிலமும் அதன் சொந்த வாடகை விதிமுறைகளை உருவாக்க அல்லது திருத்த அதிகாரம் கொண்டுள்ளது.
டிசம்பர் 2021 இல் மக்களவையில் அளித்த பதிலில், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை இணையமைச்சர் கௌஷல் கிஷோர், நிலமும் காலனித்துவமும் மாநிலங்களின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டவை என்று விளக்கினார்.
புதிய சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலமோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள வாடகை விதிமுறைகளைத் திருத்துவதன் மூலமோ மாதிரி வாடகை சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.
எந்த மாநிலங்கள் மாதிரி குத்தகைச் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டன?
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ராஜ்யசபாவில் அளிக்கப்பட்ட பதிலின்படி, மாதிரி குத்தகைச் சட்டத்தின் அடிப்படையில் இதுவரை ஒரு சில பிராந்தியங்கள் மட்டுமே வாடகை சட்டங்களை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன.
இதில் அசாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள், தாத்ரா மற்றும் நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் மற்றும் டையூ, மற்றும் லட்சத்தீவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு, உத்தரகாண்ட் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் ஏற்கனவே வாடகை சட்டங்களின் வரைவின் அடிப்படையில் அறிவிக்கை வெளியிட்டுள்ளதாகவும், அவற்றை மாதிரி வாடகை சட்டத்தின் சமீபத்திய பதிப்போடு இணைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதாகவும் அரசாங்கம் கூறியது.