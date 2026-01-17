Live
      ஐரோப்பா அல்லது அமெரிக்காவை விட இந்தியா அதிக ரெயில் பெட்டிகளைத் தயாரிக்கிறது- பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Jan 2026 3:14 PM IST
      • வரும் நாட்களில், வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரெயில்கள் நாடு முழுவதும் இயக்கப்படும்.
      • இந்தியா போக்குவரத்து வசதிகளை நவீனமயமாக்குவது மட்டுமல்லாமல், தற்சார்பு நிலையை நோக்கியும் செல்கிறது.

      பிரதமர் மோடி இன்று மேங்கு வங்க மாநிலம் மால்டாவில் ரெயில் சேவை மற்றும பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில் உள்பட 6 ரெயில் சேவைகளை தொடங்கி வைத்தார்.

      இந்த விழாவின்போது பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:-

      * புதிய அம்ரித் பாரத் ரெயில்கள், வடக்கு மற்றும் தென்னிந்தியாவிற்கான வங்காளத்தின் இணைப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும்

      * வரும் நாட்களில், வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரெயில்கள் நாடு முழுவதும் இயக்கப்படும்.

      * ஐரோப்பா அல்லது அமெரிக்காவை விட இந்தியா அதிக ரெயில் பெட்டிகளைத் தயாரிக்கிறது. இது நமது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறது

      * இந்தியா போக்குவரத்து வசதிகளை நவீனமயமாக்குவது மட்டுமல்லாமல், தற்சார்பு நிலையை நோக்கியும் செல்கிறது.

      * ஹவுரா மற்றும் கவுஹாத்தி இடையே இயக்கப்படும் புதிய வந்தே பாரத் படுக்கை வசதி ரெயில், மா காளி மற்றும் மா கமாக்யாவின் புனிதத் தலங்களை இணைக்கும்

      * வெளியிடப்பட்ட திட்டங்கள், குறிப்பாக புதிய ரெயில்கள், இளைஞர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும்.

