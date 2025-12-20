என் மலர்
இந்தியா
வீடியோ: மனைவிக்கு ஹார்ன் அடித்து அன்பு 'சிக்னல்' - ஓடும் ரெயிலை காதல் சின்னமாக்கிய ரெயில் ஓட்டுநர்
கணவன் வேலைக்கு சென்றால் எப்போது வீடு திரும்புவார் என்று மனைவிமார்கள் வழிமேல் விழிவைத்து காத்திருப்பார்கள். ஆனால் பணிக்கு இடையிலும் கணவனை காணும் வாய்ப்பு மனைவிக்கு கிடைத்தால் எப்படியிருக்கும். அவர்கள் எப்படி அன்பை பரிமாறிக்கொள்வார்கள் என்பதற்கு உதாரணமாக ஒரு வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.
ரெயில் என்ஜின் டிரைவராக பணிபுரியும் ஒருவர், அந்த வழித்தடத்தில் தனது வீடு வரும்போது, மனைவிக்கு ஹார்ன் அடித்து சிக்னல் தருகிறார். இதை எதிர்பார்த்து அவரது மனைவியும் காத்திருக்கிறார்.
கணவரின் சிக்னல் கிடைத்ததும் ஜன்னல் வழியே கையசைத்து தனது அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார். அவர்களின் இந்த அன்புப் பரிமாற்றம் அடிக்கடி நடைபெறுகிறது. இதை அந்த பெண்மணி வீடியோவாகவும் பதிவு செய்து இணையத்தில் வெளியிட்டார்.
கணவன்-மனைவி இடையே உள்ள அன்பை பார்த்து பயணிகளும், வலைத்தளவாசிகளும் வியப்படைகின்றனர். அந்த வீடியோ 12 லட்சம் பேரின் பார்வையாளர்களை பெற்று வைரலானது. ''உங்களின் இந்த அன்பு வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரட்டும்'' என்று பலரும் வாழ்த்தி இருந்தனர்.