Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      பா.ம.க.-வுக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது தி.மு.க.: அன்புமணி ராமதாஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
      X

      பா.ம.க.-வுக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது தி.மு.க.: அன்புமணி ராமதாஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 3:13 PM IST
      • வன்னியர்களை திமுக ஏமாற்றி விட்டது. திமுக மீது மக்கள் வெறுப்பில் உள்ளனர்.
      • காங்கிரஸ் கட்சியை திமுக-வே தோற்கடித்து விடும். பெற்றி பெற்றால்தானே ஆட்சியில் பங்கு கேட்பார்கள்.

      பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியதாவது:-

      * பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாசை சுற்றியுள்ள தீய சக்திகள் அவரது மனதை மாற்றி விட்டார்கள்.

      * பா.ம.க.-விற்குள் பதவி போட்டி சண்டை ஏற்படுத்தி குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது திமுக-தான்.

      * பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்று தொண்டர்களுக்கு அன்புமணி வலியுறுத்தல்

      * பா.ம.க.-வின் எதிரி திமுக-தான்

      * காங்கிரஸ் கட்சியை திமுக-வே தோற்கடித்து விடும். பெற்றி பெற்றால்தானே ஆட்சியில் பங்கு கேட்பார்கள்.

      * வன்னியர்களை திமுக ஏமாற்றி விட்டது. திமுக மீது மக்கள் வெறுப்பில் உள்ளனர்.

      * பாமக-வின் கட்சி, சின்னம் தொடர்பாக டாக்டர் ராமதாஸ் தரப்பில் இருந்து பொய்யை பரப்புகிறார்கள்.

      * பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸை சுற்றியுள்ள தீய சக்திகள் அவரது மனதை மாற்றிவிட்டார்கள்.

      இவ்வாறு அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

      பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் 
      Next Story
      ×
        X