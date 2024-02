கர்நாடக அரசை கண்டித்து பாராளுமன்ற காந்தி சிலை முன் பாஜக எம்.பி.க்கள் போராட்டம்

கர்நாடகவில் ஆட்சி நடத்தி வரும் காங்கிரஸ் அரசு நிதியை முறைகேடாக பயன்படுத்தி வருவதாக பாஜக கட்சி குற்றச்சாட்டு கூறி வருகிறது. மேலும், மத்திய அரசுக்கு எதிராக டெல்லியில் இன்று நடத்தப்பட உள்ள போராட்டம் குறித்த விளம்பரங்களுக்கு அரசின் பொதுநிதி பயன்படுத்துவதை கண்டித்தும் கவர்னரிடம் பாஜக மனு அளித்தது.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக மக்களைத் தூண்டி விட முயற்சிக்கும் காங்கிரஸ் அரசால் கூட்டாட்சி அமைப்பு சீர்குலைந்துள்ளது என்றும் பாஜக குற்றம் சாட்டியது.

மேலும் மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் போராட்டம் குறித்த விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய பாஜக இது உண்மையில் மாநில அரசின் போராட்டம் அல்ல. இது காங்கிரஸ் கட்சியின் போராட்டம் எனக் கூறியது.

#WATCH | BJP Karnataka MPs hold protest in front of the Gandhi statue in Parliament over the alleged misuse of funds by the Karnataka government. pic.twitter.com/QosWkqhNLA