என் மலர்
இந்தியா
திருமணத்திலும் செயற்கை நுண்ணறிவு
- உடலுக்கும், வயிற்றுக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் அதிகமான உணவு வகைகளை ருசிக்க முடியும்.
- இந்த கருவி இன்னும் சோதனை கட்டத்தில்தான் உள்ளது.
"வீட்டைக் கட்டிப்பார். கல்யாணம் பண்ணிப்பார்" என்ற பழமொழி போல, திருமணம் நடத்துவது எளிதான விஷயம் அல்ல. குறிப்பாக இந்தியாவில், திருமண விருந்தின் உணவு ஏற்பாடுகள் மிகவும் பிரமாண்டமாக இருக்கும். பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் பபே முறையில் பல வகையான உணவுகள் பரிமாறப்படுகின்றன.
அவ்வளவு உணவுகளில் எதை சாப்பிடுவது? எதை தவிர்ப்பது? எல்லாவற்றையும் ருசிக்க முடியாமல் பலர் வருத்தப்படுவது சாதாரணம். இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மென்பொருள் நிபுணர் பங்கஜ், பபே ஜி.பி.டி. (BuffetGPT) என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு கருவியை உருவாக்கியுள்ளார்.
* இது என்ன செய்கிறது?
திருமண பபேவில் உள்ள உணவுகளை கணினி பார்வை (Computer Vision) மூலம் ஸ்கேன் செய்கிறது. பிறகு, நம்முடைய உடல்நலம் மற்றும் தினசரி உட்கொள்ளும் உணவு அளவை கணக்கில் கொண்டு, என்ன சாப்பிடலாம். எதை தவிர்க்கலாம், எவ்வளவு அளவு சாப்பிடலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறது. இதனால் உடலுக்கும், வயிற்றுக்கும் எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் அதிகமான உணவு வகைகளை ருசிக்க முடியும்.
* இந்த யோசனை எப்படி வந்தது?
பல திருமணங்களுக்கு சென்றபோது, எல்லா உணவுகளையும் ருசிக்க முடியாததால் ஏற்பட்ட அனுபவமே இந்த யோசனைக்கு காரணம் என்கிறார் பங்கஜ். இந்த கருவி இன்னும் சோதனை கட்டத்தில்தான் உள்ளது. இவரது நண்பரின் திருமணத்தில் ஆல்பா பதிப்பாக பயன்படுத்தி நல்ல முடிவு கிடைத்ததாக கூறப்படுகிறது. சமூக வலைத் தளங்களில் இந்த யோசனைக்கு பாராட்டுகளும், சில கிண்டல்களும் வந்துள்ளன. கேட்டரிங் நிபுணர்களின் கருத்துகளை சேர்க்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
பபே ஜி.பி.டி. போன்ற புதுமைகள், பெரிய திருமண விருந்துகளில் உணவு தேர்வை எளிதாக்கி, விருந்தினர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்த உதவலாம்.