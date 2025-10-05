Live
      டார்ஜிலிங் அருகே கனமழை வெள்ளத்தால் பாலம் இடிந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழப்பு
      டார்ஜிலிங் அருகே கனமழை வெள்ளத்தால் பாலம் இடிந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Oct 2025 12:21 PM IST
      • சிலிகுரி - மிரிக் இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • விபத்து நடந்த பகுதியின் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

      மேற்குவங்கம் மாநிலம் டார்ஜிலிங் அருகே மிரிக் பகுதியில் கனமழை வெள்ளத்தால் பாலம் இடிந்து விழுந்ததில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்.

      இந்த விபத்தால் சிலிகுரி - மிரிக் இடையே போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

      விபத்து நடந்த பகுதியின் பல இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாலம் இடிந்த விபத்தில் பலர் நீரில் அடித்துச்செல்லப்பட்டதால் உயிரிழப்பு அதிகரிக்க கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.

