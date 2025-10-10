என் மலர்
அயோத்தியில் வெடிவிபத்து: 5 பேர் பரிதாப பலி
லக்னோ:
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் புராகலந்தர் காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் நேற்று மாலை ஒரு வீட்டில் பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டது.
வீட்டில் சிலிண்டர் வெடித்ததா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து உடனடியாக தெரியவில்லை. இதில் அந்த வீடு தரைமட்டமானது. இதனால் சம்பவ இடத்திலேயே 5 பேர் உடல் சிதறி பலியாகினர். இதில் 3 பேர் குழந்தைகள்.
தகவலறிந்து போலீசார் மற்றும் மீட்புப் படையினர் அங்கு விரைந்து சென்றனர். காயம் அடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கட்டிட இடிபாடுகளில் மேலும் சிலர் சிக்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இரவு முழுவதும் மீட்பு பணிகள் நடந்தன.
வெடிவிபத்திற்கான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
