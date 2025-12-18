Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உள்ளூர் செய்திகள்

      உள்ளூர் செய்திகள்

      பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் நாளை மின்தடை
      X
      கோயம்புத்தூர்

      பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் நாளை மின்தடை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Dec 2025 4:15 PM IST (Updated: 18 Dec 2025 4:15 PM IST)
      • காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணிவரை மின்தடை.
      • பாப்பநாயக்கன்பாளையம் புதியவர் பகுதி, காந்தி மாநகரின் ஒரு பகுதி.

      கோவை:

      பாப்பநாயக்கன்பாளையம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (19-ந்தேதி) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன.

      இதனால் அந்த மின்வழித்தொகுப்பில் இருந்து மின்வினியோகம் பெறும் பகுதிகளில் அன்றைய தினம் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணிவரை மின்தடை அமலில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

      பாப்பநாயக்கன்பாளையம் பகுதியில் நாளை மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகளின் விவரம் வருமாறு:-

      ஆவாரம்பாளையம், கணேஷ் நகர், காமதேனு நகர், நவஇந்தியா, கணபதி பஸ் நிறுத்தம், சித்தாபுதூர், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், ஜி.கே.என்.எம். மருத்துவமனை, அலமு நகர், பாலாஜி நகர், ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனை மற்றும் கல்யாண மண்டபம், மின் மயானம், பாப்பநாயக்கன்பாளையம் புதியவர் பகுதி, காந்தி மாநகரின் ஒரு பகுதி.

      மேற்கண்ட தகவலை ரேஸ்கோர்ஸ் மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் சுரேஷ் தெரிவித்து உள்ளார்.

      மின்தடை நாளை மின்தடை 
      Next Story
      ×
        X