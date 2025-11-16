Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உள்ளூர் செய்திகள்

      உள்ளூர் செய்திகள்

      காடையூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்
      X
      திருப்பூர்

      காடையூர் பகுதியில் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Nov 2025 5:15 PM IST (Updated: 16 Nov 2025 5:16 PM IST)
      • காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் நிறுத்தப்பட உள்ளது.
      • பசுவமுபண்வலசு, சடையபாளையம், சம்பந்தம்பாளையம்,

      காங்கயம்:

      காடையூர் துணை மின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நாளை (திங்கட்கிழமை) நடக்கிறது. இதையொட்டி காடையூர், கவுண்டம்பாளையம், இல்லியம்புதூர், பசுவமுபண்வலசு, சடையபாளையம், சம்பந்தம்பாளையம், மேட்டுப்பாரை,

      பொன்னாங்காளி வலசு ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் நிறுத்தப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை காங்கயம் மின்சார வாரிய செயற்பொறியாளர் ஜெகதீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.

      மின்சாரம் நிறுத்தம் நாளை மின்சாரம் நிறுத்தம் 
      Next Story
      ×
        X