என் மலர்
உள்ளூர் செய்திகள்
சென்னை ப்ளாட் எக்ஸ்போ 2025: நில முதலீட்டுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு- நுழைவு இலவசம்
- எக்ஸ்போவில் சென்னையின் முக்கிய வளர்ச்சிப் பகுதிகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிளாட்டுகள் காட்சியிடப்படுகின்றன.
- காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை தொடரும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நுழைவு இலவசம்.
சென்னையைச் சுற்றியுள்ள வளர்ச்சிப் பகுதிகள் வேகமாக மாறி வருகின்றன.
புதிய விமானநிலையம், புறவழி சாலைகள், தொழிற்சாலை விரிவாக்கங்கள் ஆகியவை நில சந்தைக்கு புதிய உயிர் ஊட்டுகின்றன. இதை முன்னிட்டு Connection Point நிறுவனம் நடத்தும் சென்னை ப்ளாட் எக்ஸ்போ 2025 வரும் நவம்பர் 8, சனிக்கிழமை, தாஜ் கொரோமண்டல், நுங்கம்பாக்கம் இல் நடைபெற உள்ளது.
? இணையதளம்: ConnectionPoint.in
? தொடர்புக்கு: 98840 26399
? இலவச முன்பதிவு: Click Here
சென்னையின் வளர்ச்சிப் பகுதிகள் — ஒரே இடத்தில்..!
OMR, Thirumazhisai, Thiruvallur, Thiruvottiyur, Vallarpuram, Guduvancherry, Thirumudivakkam, Parandur, ECR, Oragadam, Outer Ring Road, Sriperumbudur, Maraimalai Nagar, Vanagaram, Global City போன்ற இடங்களில் புதிய திட்டங்கள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன.
இவை அனைத்தும் Outer Ring Road, Chennai Peripheral Ring Road, மற்றும் பரண்டூரில் உருவாகும் புதிய விமானநிலையம் போன்ற முக்கிய கட்டமைப்பு வளர்ச்சிகளுடன் தொடர்புடையவை. இதனால், இவ்வகை பிளாட்டுகள் எதிர்காலத்தில் மிகுந்த மதிப்பேற்றம் பெறக்கூடியவை என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
பங்கேற்கும் முன்னணி டெவலப்பர்கள்
இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் தலைசிறந்த நிறுவனங்கள்:
Thangabhoomi, PurvaLand, Jain Housing, UrbanTree, KG, Stepstones, DRA, VR Foundation, RLD, Global City.
ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனித்தனி விலைப்பட்டியல், சட்ட அங்கீகாரம் (DTCP / CMDA / RERA) மற்றும் சிறப்பு சலுகைகளுடன் பிளாட் திட்டங்களை காட்சிப்படுத்தவிருக்கின்றன. சில டெவலப்பர்கள் இடத்திலேயே சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கவிருக்கின்றனர்.
ஏன் இந்த எக்ஸ்போவை தவறவிடக்கூடாது?
•ஒரே இடத்தில் பல டெவலப்பர்கள் — நேரடி ஒப்பீடு மற்றும் ஆலோசனை.
•சட்ட அங்கீகார விவரங்கள், ஆவண ஆலோசனை, விலை விவரங்கள் — அனைத்தும் வெளிப்படையாக.
•மைய LED திரையில் (10x8 அடி) வீடியோ விளக்கங்கள் மற்றும் திட்ட நடைமுறை காட்சிகள்.
•முதலீட்டாளர்களுக்கான ROI (Return on Investment) விளக்கங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்.
•முழுமையாக இலவச நுழைவு!
யாசர் ரஹ்மான் — "Chennai Realtor" யின் அனுபவம்
இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் யாசர் ரஹ்மான், Connection Point நிறுவனத்தின் மேலாளர். அவர் நடத்தும் Chennai Realtor என்ற YouTube சேனல் சென்னையில் பிளாட் முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பகமான வழிகாட்டியாக உள்ளது.
அவரின் வார்த்தைகளில் "ஒரு பிளாட் வாங்குவது சொத்து மட்டுமல்ல; அது உங்கள் குடும்பத்தின் எதிர்காலம். சரியான இடம், சரியான டெவலப்பர், சரியான ஆவணம் — இதுவே வெற்றியின் மூலக்கூறுகள்."
எக்ஸ்போவில் யாசர் மற்றும் அவரது Connection Point குழு நேரில் பங்கேற்று, முதலீட்டாளர்களுக்கு தனிப்பட்ட ஆலோசனைகள் வழங்கவுள்ளனர்.
முதலீட்டுக்கு சரியான நேரம்- இப்போது
சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதிகளில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நில மதிப்பு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
OMR, Oragadam, Sriperumbudur பகுதிகளில் கடந்த 5–8 ஆண்டுகளில் 80% வரை வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.
அதேபோல், Parandur மற்றும் Vallarpuram போன்ற புதிய இடங்களில், விமானநிலையம் மற்றும் சாலை இணைப்புகள் உருவாகும் நிலையில், எதிர்கால மதிப்பெழுச்சி மிகுந்த வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனால், இந்த எக்ஸ்போ புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கும், அனுபவமுள்ளவர்களுக்கும் சரியான வழிகாட்டுதலாக இருக்கும்.
நிகழ்ச்சி விவரம்
? இடம்: தாஜ் கொரோமண்டல், நுங்கம்பாக்கம்
? தேதி: நவம்பர் 8, 2025
? நேரம்: காலை 10 மணி – இரவு 10 மணி
? நுழைவு: இலவசம்
? தொடர்பு எண்: 98840 26399
? இணையதளம்: ConnectionPoint.in
? இலவச பதிவு: Click Here
? YouTube: Chennai Realtor
முடிவாக நிலம் எப்போதும் பாதுகாப்பான முதலீடாகவே இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் சரியான தகவலுடன் முதலீடு செய்வது அவசியம். அதற்கான சிறந்த வாய்ப்பு- சென்னை ப்ளாட் எக்ஸ்போ 2025.
ஒரே நாளில் பல திட்டங்களைப் பாருங்கள், ஆலோசனை பெறுங்கள், உங்கள் கனவு பிளாட்டை தேர்வு செய்யுங்கள்.
நவம்பர் 8 — காலை 10 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை- தாஜ் கொரோமண்டல், நுங்கம்பாக்கம்.
நுழைவு இலவசம்!
