Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » பெண்கள் உலகம்சமையல்

      சமையல்

      பயனுள்ள சமையல் டிப்ஸ் உங்களுக்காக...
      X

      பயனுள்ள சமையல் டிப்ஸ் உங்களுக்காக...

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Feb 2026 10:31 AM IST
      • பருப்பு வேக வைக்கும்போது ஒரு காய்ந்த மிளகாயை கிள்ளிப் போடவும்.
      • இனிப்புகள் செய்யும்போது நெய்க்கு பதிலாக வெண்ணெய் சேர்த்துக் கொண்டால் மிருது தன்மை அதிகரிக்கும்.

      * கேக் தயாரிக்கும்போது முந்திரி, பாதாம் போன்றவைகளை பாலில் ஊற வைத்த பின்னர் சேர்த்தால் அவை கேக்கில் இருந்து கீழே விழாது.

      * கீரையை சமைக்கும் போது சிறிது சர்க்கரையை சேர்த்தால் சத்தும் போகாது. நிறமும் மாறாது.

      * பருப்பு வேக வைக்கும்போது ஒரு காய்ந்த மிளகாயை கிள்ளிப் போடவும். பருப்பு சீக்கிரம் வெந்து விடும்.

      * குழம்பில் உப்பு அதிகமாகி விட்டால் சிறு வாழைத் தண்டு அல்லது உருளைக்கிழங்கு அளவிற்கு சாதத்தை துணியில் கட்டிப்போட்டு குழம்பு கொதித்ததும் எடுத்து விடவும்.

      * உருளைக்கிழங்கு வாங்கும்போது பச்சையாக இல்லாமல் பார்த்து வாங்கவும்.

      * உருளைக்கிழங்கு தோல் கெட்டியாக உரிந்திருந்தால் அது நல்ல உருளைக்கிழங்கு.

      * வாழைக்காயை உணவில் சேர்க்கும்பொழுது மிளகு, சீரகம் அதிகமாகச் சேர்த்துக் கொண்டால் வாயு தொல்லை இருக்காது.

      * இனிப்புகள் செய்யும்போது நெய்க்கு பதிலாக வெண்ணெய் சேர்த்துக் கொண்டால் மிருது தன்மை அதிகரிக்கும்.

      cooking Cooking Tips this week cooking tips சமையல் சமையல் டிப்ஸ் இந்தவார சமையல் டிப்ஸ் 
      Next Story
      ×
        X