என் மலர்
பொது மருத்துவம்
ஆஞ்சியோ சிகிச்சை என்றால் என்ன?
- இதய அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்தை மீட்டெடுக்கும் ஒரு மருத்துவ செயல்முறையாகும்.
- உடலில் உள்ள ரத்த நாளங்களில் அடைப்புகள் இருக்கிறதா என கண்டறியப்படுகிறது.
ஆஞ்சியோ சிகிச்சை என்பது குறுகலான அல்லது தடுக்கப்பட்ட ரத்த நாளங்களை பலூன் போன்ற கருவிகள் மூலம் விரிவுபடுத்தி, திறந்த இதய அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்தை மீட்டெடுக்கும் ஒரு மருத்துவ செயல்முறையாகும்.
இது இதய நோய்களால் ஏற்படும் மாரடைப்பு போன்ற அவசர நிலைகளிலும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிகிச்சையாகவும் செய்யப்படுகிறது. ஆஞ்சியோகிராம் என்ற எக்ஸ்ரே பரிசோதனை மூலம் ரத்த நாளங்களில் உள்ள அடைப்புகளைக் கண்டறிந்து, பின்னர் ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.
ஆஞ்சியோகிராம்: முதலில், உடலில் உள்ள ரத்த நாளங்களில் அடைப்புகள் இருக்கிறதா என கண்டறியப்படுகிறது. இதற்காக, ஒரு சிறப்பு நிறமியை ரத்த நாளங்களில் செலுத்தி, எக்ஸ்ரே மூலம் படமெடுக்கப்படும்.
ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி : ரத்த நாளத்தில் அடைப்பு கண்டறியப்பட்டால், அந்த குறுகலான அல்லது தடுக்கப்பட்ட பகுதிக்கு ஒரு சிறிய குழாயை செலுத்துவார்கள்.
பலூன் விரிவடைதல்: அந்த குழாயின் முனையில் உள்ள பலூனை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், குறுகிய ரத்த நாளத்தை அகலப்படுத்தி, ரத்த ஓட்டம் சீராக பாய வழிவகை செய்யப்படுகிறது.
ஸ்டென்ட் பொருத்துதல்: சில சமயங்களில், மீண்டும் ரத்த நாளம் சுருங்குவதைத் தடுக்க, ஒரு சிறிய வலை போன்ற குழாய் (ஸ்டென்ட்) அந்த இடத்தில் பொருத்தப்படலாம். மாரடைப்பு மற்றும் மார்பு வலி போன்ற இதய நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க, இதயத்திற்கு ரத்தத்தை வழங்கும் தமனிகளில் ஏற்படும் அடைப்புகளை நீக்க அவசர மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிகிச்சை முறையாகப் பயன்படுகிறது.