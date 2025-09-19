Live
      கொழுப்பைக் குறைத்து ஆரோக்கியமான இதயத்தை பாதுகாக்க சிறந்த உணவுகள்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Sept 2025 11:24 AM IST (Updated: 19 Sept 2025 11:50 AM IST)
      • பழம் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது.
      • ஓட்ஸ் சாப்பிட்டால், ரத்தத்தில் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்து விடலாம்.

      பாதாம்: பாதாமில் இருக்கும் கலவைகள் எல்.டி.எல். எனப்படும் தீயக் கொழுப்பை அகற்ற உதவுகிறது. மற்றும் இதயம், ரத்த நாளங்களில் சேதம் ஏற்படாமல் இருக்கவும் இது உதவுகிறது. எனவே, அதிகாலையில் பாதாம் சாப்பிடுவதை பழக்கமாக கொள்ளுங்கள்.

      நல்ல கொழுப்புகள்: நல்ல கொழுப்பு உணவுகளான, ஆலிவ் ஆயில், வெண்ணெய் பழம், ஆளிவிதைகள், மீன், நட்ஸ் போன்றவை தீய கொழுப்பை அகற்ற உதவுகிறது. குறிப்பாக எல்.டி.எல் கொழுப்பை குறைக்க உதவுகிறது.

      மீன்: கடல் உணவு எனப்படும் "சீ புட்ஸ்", கெட்ட கொழுப்பை கரைக்க உதவும் சிறந்த உணவாகும். குறிப்பாக மீன்களில் இருக்கும் ஒமேகா 3 சத்து இதற்கு உதவுகிறது.

      நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், இயற்கையான முறைகளில் மிக எளிதாக தீயக் கொழுப்புகளை அகற்ற உதவுவது நார்ச்சத்து உணவுகள் தான். பழங்கள், காய்கறிகள், தானிய உணவுகளில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கிறது. தினமும் ஏதேனும் ஓர் காய்கறி அல்லது பழம் உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது.

      ஓட்ஸ்: அதிக கொழுப்புச்சத்து உள்ளவர்களுக்கு சிறந்த உணவு இந்த ஓட்ஸ். தினமும் காலையில் ஓட்ஸ் சாப்பிட்டால், ரத்தத்தில் இருக்கும் கொழுப்பின் அளவை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்து விடலாம்.

      பாதாம் கொழுப்பு கொழுப்பு சத்து பொதுமருத்துவம் இதயம் பாதிப்பு இதயம் 
