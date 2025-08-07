என் மலர்
மாமன் முதல் வெட்னஸ்டே வரை - இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்
திரையரங்குகளுக்கு நிகராக, ஓடிடி தளங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு பெரும் விருந்தளித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரமும் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எனப் பல மொழிகளில் விறுவிறுப்பான த்ரில்லர் முதல் மனதை வருடும் குடும்பக் கதை வரை பல திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன. அவற்றில் சில முக்கியப் படங்களைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
"பறந்து போ"
இயக்குனர் ராம் இயக்கத்தில் மிர்ச்சி சிவா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் பறந்து போ. இந்த படம் பிடிவாதமான பள்ளி சிறுவனும் பணத்தின் மீது அதிக மோகம் கொண்ட அவனது தந்தையும் நகர வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி மேற்கொள்ளும் பயணம் குறித்த 'ரோட் டிராமா'வாக இந்த திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படம் கடந்த 5ந் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.
"ஓஹோ எந்தன் பேபி"
நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் தம்பி ருத்ரா நடித்துள்ள படம் ஓஹோ எந்தன் பேபி. கிருஷ்ணகுமார் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் பாலிவுட் நடிகை மிதிலா பால்கர் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இப்படம் நாளை நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது. இது ஒரு ராம்-காம் கதைக்களத்தில் உருவான திரைப்படமாகும்.
"மாமன்"
பிரசாந்த் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் மாமன். இதில் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி ,சுவாசிகா, ராஜ்கிரண், பால சரவணன், பாபா பாஸ்கர் என மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது. திரைப்படம் திரையரங்கிள் மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. நீண்ட நாட்கள் திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில் இப்படம் நாளை ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
"யாதும் அறியான்"
யாதும் அறியான் என்பது எம். கோபி எழுதி இயக்கிய திரில்லர் படமாகும். இந்த படத்தில் தம்பி ராமையா மற்றும் அப்பு குட்டி , தினேஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் நாளை ஆஹா தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
"மாயசபா"
ஆதி பினிசெட்டி மற்றும் சைதன்யா ராவ் நடித்துள்ள படம் மாயசபா. இந்த படத்தை ராஹி அனில் பார்வே இயக்கியுள்ளார். உளவியல் திரில்லர் கதையில் உருவாகியுள்ள இதில் வேத் ஜாபரி, முகமது சமத் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் இன்று சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
"வெட்னஸ்டே சீசன் 2"
பிரபல இயக்குனர் டிம் பர்டன் இயக்கி காமெடி கலந்த திரில்லர் தொடர் வெனஸ்டே. தற்போது இந்த தொடரின் 2வது சீசன் வெளியாகி உள்ளது. இதில், வெட்னஸ்டேவாக ஜென்னா ஒர்டேகா நடித்துள்ளார். வெட்னஸ்டே சீசனின் முதல் 4 எபிசோட் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஸ்ட்ரீமாகி வருகிறது.
"பத்மாசுலு"
பத்மாசுலு என்பது ஷங்கர் செகுரி இயக்கிய தெலுங்கு நகைச்சுவை நாடகத் திரைப்படமாகும். இப்படத்தில் கவிதா ஸ்ரீரங்கம், தீக்ஷா கோடேஷ்வர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளார். இப்படம் நாளை ஈடிவி வின் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.
நடிகர்
மலையாள நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடித்த 2024 வெளியீட்டு திரைப்படம் 'நடிகர்', திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் மெதுவாக வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில் இத்திரைப்படம் நாளை சைனா ப்ளே ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது. இப்படத்தில் பாவனா, சௌபின் சாஹிர், திவ்யா பிள்ளார், பாலு வர்கீஸ் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.