      இந்திரா முதல் ஹவுஸ்மேட்ஸ் வரை.. இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Sept 2025 11:31 PM IST
      • ஃபேண்டெசி கலந்த ஹாரர் காமெடி திரைப்படமாக உருவாகி உள்ளது.
      • ரியான் கூக்லர் இயக்கி நடித்த இப்படத்தில் ஹெய்லி ஸ்டெய்ன்ஃபீல்ட், மைல்ஸ் கேட்டன், ஜாக் ஓ'கானெல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாகி உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

      இந்திரா

      அறிமுக இயக்குநர் சபரிஷ் நந்தா இயக்கத்தில் உருவான இந்திரா திரைப்படத்தில் வசந்த் ரவி மற்றும் மெஹ்ரீன் பிர்சதா இணைந்து நடித்தனர். இந்தப் படத்தில் அனிகா சுரேந்திரன், சுனில், கல்யாண் மாஸ்டர், சுமேஷ் மூர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த திடைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் நாளை (செப்டம்பர் 19) வெளியாக உள்ளது.

      ஹவுஸ் மேட்ஸ்

      டி.ராஜாவேல் இயக்கத்தில் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் . ஃபேண்டெசி கலந்த ஹாரர் காமெடி திரைப்படமாக உருவான இதில் தர்ஷன், காளி வெங்கட், ஆர்ஷா சந்தினி பைஜு, வினோதினீ, தீனா, அப்தூல் லீ முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தத் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் நாளை வெளியாகிறது.

      சின்னர்ஸ்

      உலகளவில் சுமார் 360 மில்லியன் டாலர்கள் வசூலித்த ஆங்கில திகில் படமான சின்னர்ஸ் இன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகி உள்ளது. ரியான் கூக்லர் இயக்கி நடித்த இப்படத்தில் ஹெய்லி ஸ்டெய்ன்ஃபீல்ட், மைல்ஸ் கேட்டன், ஜாக் ஓ'கானெல் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

      ஷ்ஷ்ஷ்

      நடிகைகள் சோனியா அகர்வால், இனியா, , ஐஸ்வர்யா தத்தா, ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ஷ்ஷ்ஷ் இணையத் தொடரின் இரண்டாம் பாகம் நாளை ஆகா ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

      'போலீஸ் போலீஸ்'

      மிர்ச்சி செந்தில், ஜெயசீலன் தங்கவேல் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வெப்தொடர் 'போலீஸ் போலீஸ்'. சுஜிதா தனுஷ், ஷபானா ஷாஜகான், சத்யா, வின்சென்ட் ராய் உள்பட பலர் இதில் நடித்துள்ளனர். இந்த தொடர் நாளை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளது. இவை தவிர இந்தியில் கஜோல் நடிப்பில் ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் தி டிரயல் 2 வது சீசன் நாளை வெளியாகிறது.

