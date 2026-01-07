என் மலர்
அகண்டா-2 முதல் மாஸ்க் வரை: இந்த வாரம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஓடிடி வெளியீடுகள்!
தெலுங்கு, தமிழ், ஆங்கிலம் என பல்வேறு மொழிப்படங்கள் மற்றும் வெப் சிரீஸ்களை இந்த வாரம் வெளியிடுகிறது இந்திய ஓடிடி தளங்கள். அந்த வகையில் இந்த வாரம் எந்தெந்த படங்கள், எந்தெந்த ஓ.டி.டிகளில் வெளியாகிறது என்பதுகுறித்து பார்ப்போம்.
'Constable Kanakam' சீசன் 2
வர்ஷா பொல்லம்மா நடித்துள்ள வெப் சிரீஸ்தான் 'Constable Kanakam' சீசன் 2. இதன் முதல்பாகத்தை தொடர்ந்து இரண்டாவது பாகம் தற்போது வெளியாக உள்ளது. இந்த வெப் சிரீஸ் ETVWin ஓ.டி.டி தளத்தில் நாளை (ஜன.8) வெளியாக உள்ளது.
SilentScreams
தெலங்கானாவில் பெண்கள் கடத்தப்படுவது தொடர்பான சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவான படம் "Silent Screams: The Lost Girls of Telangana". இப்படம் நாளை சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகிறது. நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் இந்த ஆவணப்படத்திற்கு குரல் கொடுத்துள்ளார்.
Weapons
சாக் க்ரெக்கர் (Zach Cregger) இயக்கிய ஒரு அமெரிக்க மர்ம ஹாரர் த்ரில்லர் திரைப்படம் வெப்பன்ஸ். ஒரே இரவில் காணாமல் போகும் 17 குழந்தைகளை மையமாக கொண்டு நகரும் இப்படம் சுமார் $269 மில்லியன் வசூலித்து பெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. இந்நிலையில் நாளை (ஜன.8) ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.
மாஸ்க்
கவின், ஆண்ட்ரியா நடிப்பில் அசோக் விக்ரனன் இயக்கிய படம் மாஸ்க். கடந்த நவம்பர் மாதம் வெளியாகி, வித்தியாசமான கதைகளத்தில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற இப்படம் ஜன.9 அன்று Zee5-ல் வெளியாகிறது.
அங்கம்மாள்
விபின் ராதாகிருஷ்ணன் இயக்கத்தில் 2025-ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு முக்கியமான தமிழ்த் திரைப்படம் 'அங்கம்மாள்'. எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் 'கோடித்துணி' என்ற சிறுகதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட இப்படம், கடந்த மாதம் வெளியாகி விமர்சனரீதியாக நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. குறிப்பாக கீதா கைலாசத்தின் நடிப்பு பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்படம் சன் நெக்ஸ்-இல் ஜன.9 அன்று வெளியாகிறது.
அகண்டா 2: தாண்டவம்
மகா கும்பமேளாவின் போது இந்தியாவிற்கு ஏற்படும் ஒரு பிரச்சனையை நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா எப்படி தீர்க்கிறார் என்பதே அகண்டா 2: தாண்டவம். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் என கடந்த மாதம் ஐந்து மொழிகளில் வெளியான இப்படம் நெட்பிளிக்ஸில் ஜன.9 அன்று வெளியாகிறது.
The Night Manager
ஜான் லீ கார்ரேவின் நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட தொடர் The Night Manager. நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு, சீசன் 2 ஜனவரி 1, 2026 அன்று வெளியானது. இந்நிலையில் PrimeVideo ஓ.டி.டி. தளத்தில் ஜன.11 அன்று வெளியாகிறது.