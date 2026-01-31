Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமா

      சினிமா

      Fast & Furious கடைசி பாகம்.. பெயர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
      X

      Fast & Furious கடைசி பாகம்.. பெயர் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Jan 2026 6:50 PM IST
      இந்த படத்தில் பிரபல கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியோனா ரொனால்டோ முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்

      ஹாலிவுட்டில் கார் ரேஸிங்கை வைத்து இயக்கப்பட்ட பிரபலமான திரைப்பட சீரீஸ் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ்.

      இதுவரை இந்த சீரீஸ்-இல் 10 படங்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்கென உலகெங்கிலும் தனி ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.

      இதன் 11வது மற்றும் கடைசி பாகம் ற்போது உருவாகி வருகிறது. 2027 ஏப்ரல் மாதத்தில் இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

      இந்நிலையில் படமானது 2028 மார்ச் 17 ஆம் தேதி தான் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம் படத்தின் பெயரும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த கடைசி பாகத்திற்கு 'Fast forever' என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

      பட சீரிஸ் இன் பிரதான நாயகனான வின் டீசல் இந்த அறிவிப்பை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், மறைந்த நடிகர் பவுல் வால்கர் உடன் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃப்யூரியஸ் பாகத்தில் தான் இருந்த புகைப்படத்தை வின் டீசல் பகிர்ந்துள்ளார்.

      இதற்கிடையே இந்த படத்தில் பிரபல கால்பந்து வீரர் கிறிஸ்டியோனா ரொனால்டோ முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் என புகைப்படங்களை வெளியிட்டு படக்குழு குறிப்பிடதக்கது.

      தி ஃபாஸ்ட் அண்ட் பியூரியஸ் ரொனால்டோ ஹாலிவுட் the fast and furious Ronaldo Hollywood 
      Next Story
      ×
        X