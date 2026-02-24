Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      • யூத் திரைப்படத்தின் முட்ட கலக்கி Unplugged வெளியீடு

      யூத் திரைப்படத்தின் முட்ட கலக்கி Unplugged வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Feb 2026 6:23 PM IST
      `யூத்' திரைப்படத்தை கருப்பையா சி. ராம் தயாரித்துள்ளார்.

      'அசுரன்', 'விடுதலை 2' படங்களின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக அறிமுகமான கென் கருணாஸ் இயக்குநராக அறிமுகமாகும் படம் 'யூத்'. இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் அடுத்த மாதம் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்து இருக்கிறது.

      'யூத்' படத்தின் முதல் சிங்கிள் `முட்ட கலக்கி' பாடலை கென் கருணாஸ் எழுதி பாடியுள்ளார். இந்தப் பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இன்ஸ்டாவில் இந்தப் பாடலை வைத்து அதிக எண்ணிக்கையில் ரீல்ஸ் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

      இந்த நிலையில், முட்ட கலக்கி பாடலின் Unplugged வெர்ஷனை இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் தற்போது வெளியிட்டுள்ளார். சர்ப்ரைஸாக வெளியாகி இருக்கும் Unplugged வெர்ஷனில் முட்ட கலக்கி பாடலை ஜி.வி. பிரகாஷ் பாடுகிறார். இது தொடர்பான வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்படுகிறது.

      `யூத்' திரைப்படத்தை பார்வதா என்டர்மெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் கருப்பையா சி. ராம் தயாரித்துள்ளார். தேவதர்ஷினி மற்றும் சுராஜ் வெஞ்சாரமூடு ஆகியோர் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படம், பள்ளிக்கூட பின்னணியில் உருவாகியுள்ளது.


      Youth ken karunas GV Prakash Kumar யூத் கென் கருணாஸ் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் 
      Next Story
      ×
        X