வௌவல்ஸ் (Vowels)- திரைவிமர்சனம்
காதலை மையமாக கொண்டு உருவாகியிருக்கும் படம் வௌவல்ஸ் (Vowels). ஆங்கிலத்தில் உள்ள A,E,I,O,U என்கிற வௌவல்ஸ் எழுத்துகளின் பின்னணியில் ஐந்து கதைகளாக படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் இயக்குனர்.
முதல் கதை கற்பனை காட்சியை நிஜமாக்க நினைக்கும் காதலால் நடக்கும் கொலை.
2வது கதை ஆபத்தான பயணத்தை விரும்பும் ஒருவரால் மற்றவர்களுக்கு நேரும் பாதிப்பு.
3வது கதை காதல் பிரிவால் தற்கொலைக்கு தயாராகும் மனங்களை மாற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான காதல்.
4வது கதை உண்மை அன்பை தேடி வரும் காதல் மருத்துவம் தொடர்புடையது.
5வது கதை உதடுகள் சொல்லும் காதல் பொய், உள்ளத்தில் இருக்கும் காதலே மெய் என்பதை சொல்லும் கதை.
நடிகர்கள்
யூகி சேது, சின்னி ஜெயந்த், ராஜ் ஐயப்பா, சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், நண்டு, தீபக் ரமேஷ், பரமேஷ், காஜல் செளத்ரி, பீட்டர்.கே, சரத் ரவி, அக்ஷிதா போபையா, பிரியங்கா சந்திரசேகர், பரத் போபண்ணா, விஜிதா வசிதா உள்ளிட்ட ஐந்து கதைகளில் நடித்திருக்கும் அனைத்து நடிகர், நடிகைகளும் கதாபாத்திரங்களுக்கு ஏற்ப நடித்திருக்கிறார்கள்.
யூகி சேதுவின் வேடமும்,பேசும் வசனங்களும் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்கின்றன.
இயக்கம்
5 இயக்குநர்கள் இயக்கியிருக்கும் 5 குறும்படங்களை ஒன்றாக்கி ஒரு முழு நீளத் திரைப்படமாக கொடுத்திருப்பது தான் 'வெளவல்ஸ்'. தொடக்கம் மற்றும் முடிவு என்று குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் தாங்கள் சொல்ல வேண்டிய விசயங்களை சுவாரஸ்யமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். 5வது கதையில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது.
இசை
ஐந்து கதைகளுக்கு ஒரே இசையமைப்பாளர்.சரவண சுப்பிரமணியம் இசையமைத்திருக்கிறார்.
ஒளிப்பதிவு
ஐந்து இயக்குநர்களுக்கு இரண்டு ஒளிப்பதிவாளர்கள். கீர்தன் பூஜாரி மற்றும் சந்தீப் அல்லூரி ஆகியோர் கதைக்கு மெனக்கெட்டிருக்கிறார்கள்.
ரேட்டிங்-2/5