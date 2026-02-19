Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      விக்ராந்த்- ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணையும் புது படத்தின் அப்டேட்
      X

      விக்ராந்த்- ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணையும் புது படத்தின் அப்டேட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Feb 2026 1:30 PM IST
      • ஜெகதீஷ் தயாரிக்கும் இப்படத்தை கார்த்திக் பெருமாள்சாமி எழுதி இயக்க உள்ளார்.
      • சாம் பிஎஸ் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளார்.

      நடிகர் விக்ராந்த் மற்றும் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்தின் தலைப்பு வெளியாகிறது. டைட்டில் போஸ்டரை இயக்குனர் வெற்றிமாறன் வெளியிட்டார். இந்த போஸ்டரில் படத்தின் தலைப்பு 'அண்டர் 18' (UNDER 18) என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

      ஜெகதீஷ் தயாரிக்கும் இப்படத்தை அறிமுக இயக்குனரான கார்த்திக் பெருமாள்சாமி எழுதி இயக்க உள்ளார். சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கும் இப்படத்தில் நடிக்க உள்ள நடிகர்கள் குறித்த வேறு எந்த வித தகவலும் வெளியாகவில்லை.

      நடிகர் விக்ராந்த் LBW, மதராசி, மார்க் ஆகிய படங்களில் நடித்து உள்ளார். நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிப்பில் 'தீயவர் குலை நடுங்க' படம் வெளியானது. அதனை தொடர்ந்து, கருப்பர் நகரம், மோகன்தாஸ், உத்தரகாண்டா, ஓ.! சுகுமாரி ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.



      Vikranth Aishwarya Rajesh விக்ராந்த் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் 
      Next Story
      ×
        X