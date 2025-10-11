Live
      சினிமா செய்திகள்

      விஜய் தேவரகொண்டா - கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை புகைப்படங்கள்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Oct 2025 1:20 PM IST
      • விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் கிங்டம் படம் அண்மையில் வெளியானது.
      • கிங்டம் படம் மக்களிடையே கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது.

      தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் கிங்டம் படம் அண்மையில் வெளியானது. இப்படத்தில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். இப்படம் மக்களிடையே கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது.

      இந்நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டாவின் புதிய படம் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தை ரவி கிரண் கோலா இயக்குகிறார். பிரபல தயாரிப்பாளரான தில் ராஜு தயாரிக்கிறார்.

      இப்படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கு ஜோடியாக கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கிறார். இப்படத்தின் பூஜை தற்போது நடைபெற்றது. இதில் விஜய் தேவரகொண்டா, கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றனர்.

      விஜய் தேவரகொண்டா நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் vijay deverakonda Keerthy suresh 
