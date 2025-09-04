Live
      விஜய் ஆண்டனி தயாரிக்கும் `பூக்கி படத்தின் பூஜை கிளிம்ப்ஸ்!
      விஜய் ஆண்டனி தயாரிக்கும் `பூக்கி' படத்தின் பூஜை கிளிம்ப்ஸ்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்4 Sept 2025 11:20 AM IST
      விஜய் ஆண்டனி பிலிம் கார்பரேஷன் பூக்கி என்ற திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது.

      விஜய் ஆண்டனி மற்றும் அஜய் திஷன் நடிப்பில் வெளியான மார்கன் திரைப்படம் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. அப்படத்தை விஜய் ஆண்டனி தயாரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

      அடுத்ததாக விஜய் ஆண்டனி நிறுவனமான விஜய் ஆண்டனி பிலிம் கார்பரேஷன் பூக்கி என்ற திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது. இப்படத்தில் அஜய் திஷன் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார்.

      பூக்கி திரைப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழியில் உருவாகி வருகிறது. திரைப்படம் 2026 ஆம் ஆண்டு வெளியாக இருக்கிறது. தனுஷா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு விஜய் ஆண்டனி இசையமைக்கிறார். படத்தின் பூஜை கிளிம்ப்ஸ் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      Vijay Antony Ajay Dishan Pookie விஜய் ஆண்டனி அஜய் திஷன் பூக்கி 
