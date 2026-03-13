Live
      Vidya Balan | கவுண்டமணி, செந்தில் காமெடிக்கு ரீல்ஸ் செய்த வித்யா பாலன்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 March 2026 5:54 PM IST
      சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

      இந்திய திரையுலகில் பிரபல நடிகை வித்யா பாலன். பாலிவுட் தொடங்கி தமிழ், தெலுங்கு, மராத்தி என பல மொழி திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். இதுதவிர 1995-ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பான ஹூம் பாஞ்ச் தொடரில் நடித்தும், 2024-ஆம் ஆண்டு ஒளிபரப்பான நோ மோர் கம்ஸோர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியுள்ளார். இதுதவிர இசை ஆல்பங்களிலும் தோன்றியுள்ளார்.

      திரைத்துறையில் பிசியாக நடித்து வரும் போதிலும் வித்யா பாலன் சமூக வலைத்தளங்களில் அவ்வப்போது தோன்று ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியடைய செய்து வருகிறார். அந்த வரிசையில், நடிகை வித்யா பாலன் வெளியிட்டுள்ள புது ரீல்ஸ் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

      காமெடிக்காகவே தமிழ் திரையுலகில் நீண்ட காலம் பேசப்பட்ட கவுண்டமணி மற்றும் செந்தில் காம்போவில் வெளியான காமெடி காட்சிக்கு நடிகை வித்யா பாலன் ரீல்ஸ் செய்துள்ளார். 8-ஆம் வகுப்பு பாஸ், எஸ்.எஸ்.எல்.சி. ஃபெயில் என வரும் அந்த காமெடி காட்சியின் வசனத்திற்கு ஏற்ப வித்யா பாலன் கொடுத்த ரியாக்ஷன் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இந்த ரீல்ஸ் வீடியோ தற்போது லைக்ஸ்-ஐ குவித்து வருகிறது.

      Vidya Balan goundamani Senthil கவுண்டமணி செந்தில் வித்யா பாலன் 
