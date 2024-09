'சார்' படக்குழுவினருடன் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய வெற்றிமாறன்: மஞ்சு வாரியர் வாழ்த்து

Present Sir❤️?Team #SIR is honoured to celebrate our living legend #Vetrimaaran Sir. Extremely elated to share this special moment. #HBDVetrimaaran #SIRProduced: @pictures_sss @sirajsfocussDirector: @DirectorBosePresented by : #vetrimaran @GrassRootFilmsCo@ActorVemal pic.twitter.com/iMnuHREpcG