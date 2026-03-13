என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
வெஞ்சென்ஸ்- திரைவிமர்சனம்
தன்னைப் பற்றி அனைவரும் எப்போதும் பாராட்டியும், பெருமையாக பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் கொண்டவர் அபர்ணதி.
10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவியாக வருகிறார். ஆனால், அந்த பாராட்டு சில நாட்களிலேயே அடங்கிப்போக, புகழ் ஆசையில் சில காரியங்களை செய்கிறார். தொடர்ந்து, 12ம் வகுப்பு, கல்லூரி என ஒருகட்டத்தில் மாவட்ட கலெக்ட்ராக பதவியில் அமர்கிளார் அபர்ணதி,
இப்படி இருக்கையில், முதலமைச்சரான இளவரசு மூலம் அபர்ணதிக்கு சில தடைகள் வருகிறது. ஆனால் தடைகளை முறியடிக்கும் அபர்ணதி, ஒருகட்டத்தில் இளவரசுவே தன் பேச்சை கேட்கும் நிலையை உருவாக்குகிறார்.
தனது பப்ளிசிட்டியை தக்கவைக்க பல்வேறு யுக்திகளை கையாலும் அபர்ணதி அசுர வளர்ச்சி அடைகிறார். ஆனால், அபர்ணதியை ஒடுக்க ஒரு கூட்டம் முயற்சிகிறது. பல தடைகளையும் உருவாக்குகிறது. அபர்ணதி அந்த தடைகளை முறியடித்து, தான் நினைத்ததை செய்து முடித்தாரா? என்பதே விறுவிறுப்பான மீதி கதை.
நடிகர்கள்
கதையின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் அசத்தலாக நடித்துள்ளார் அபர்ணதி. துணிச்சலான பெண்ணாக நடித்துள்ள அபர்ணதி படத்திற்கு பலம். கதாபாத்திரம் படத்தை தாங்கி பிடித்துள்ளது. அபர்ணதிக்கு பாராட்டுகள்.
அரசியல் களத்தில் நடக்கும் காட்சிகள் இன்றைய அரசியல் சூழலை நினைவுப்படுத்துகிறது. படத்தில் விறுவிறுப்பை கூட்டுகிறது. சில காட்சிகளில் இன்னும் தெளிவு இருந்திருக்கலாம். இளவரசு, ஜான் விஜய், காளி வெங்கட், லிவிங்ஸ்டன், ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், சரவண சுப்பையா என அனைவரது கதாபாத்திரங்களும் சிறப்பு.
டி.எம்.கார்த்தி, சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி, நோபல் கே.ஜேம்ஸ், சச்சு, மங்கல், சாய் தன்யா, ரேகா நாயர், சிறுமி சம்யுக்தா அனைவரது நடிப்பும் பேசவைத்துள்ளது.
இயக்கம்
ஒரு பெண்ணின் பழிவாங்கும் குணம், தன்னைப் பற்றி மற்றவர்கள் பேச வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும் என்ற ஆசையை கதைக்கருவாக வைத்துக் படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் இயக்குநர் ராகுல் அசோக்.
தமிழக அரசியல் சம்பவங்களை திரைக்கதையாக்கி படத்தை வேகாமாகவும், விறுவிறுப்பாகவும் நகர்த்தியிருக்கிறார். அரசியல் கள நகர்வுகளையும் அட்டகாசமாக கையாண்டு ரசிக்க வைத்துள்ளார்.
படத்தின் முதல் பாதி எந்தவித தொய்வின்றி வேகமாக நகர்ந்த அளவுக்கு இரண்டாம் பாதி நகரவில்லை. அதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி இருக்கலாம்.
இசை
கார்த்திக் ராஜாவின் இசை படத்திற்கு கூடுதல் பலம்.
ஒளிப்பதிவு
எம்.எஸ்.பிரபுவின் ஒளிப்பதிவு அருமை.
ரேட்டிங்- 2.5/5