      விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா தம்பதியின் காதலர் தின க்ளிக்ஸ்!
      விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா தம்பதியின் காதலர் தின க்ளிக்ஸ்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Feb 2026 6:31 PM IST
      • நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டனர்.
      • இந்த தம்பதிக்கு உயிர், உலக் என்று இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனர்

      பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதியான இன்று காதலர் தினம் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.

      இந்நிலையில், காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா தம்பதி புகைப்படங்கள் வெளியிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

      விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாரா காதலர் தினம் Valentine's Day 
