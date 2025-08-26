Live
      மோகன்லால் நடித்த Hridayapoorvam படத்தின் டிரெய்லர் ரிலீஸ்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Aug 2025 6:04 PM IST
      சத்யன் அந்திக்காட் இயக்கியுள்ள ஹிருதயப்பூர்வம் படத்தில், மோகன்லாலுக்கு ஜோடியாக மாளவிகா மோகனன் நடித்துள்ளார்.

      மேலும், சங்கீதா, சித்திக் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      அகில் சத்யன் வசனம் எழுதியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைத்துள்ளார். படத்தின் டீசரை படக்குழு அண்மையில் வெளியிட்டது. இந்நிலையில் படத்திற்கு தணிக்கை குழு யு சான்றிதழை வழங்கியுள்ளது. படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. டிரெய்லர் காட்சிகளில் மோகன்லால் மிகவும் அழகாகவும் மிடுக்குடன் இருக்கிறார். மோகன்லாலை இப்படி ஒரு தோற்றத்தில் பார்க்காததால் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆர்வத்துடன் படத்தை எதிர்ப்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

      சத்யன் அந்திக்காட் இயக்கத்தில் 1987 இல் மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான 'நாடோடிக்கட்டு' மலையாள சினிமாவில் இன்று வரை ஒரு கிளாசிக் படமாக உள்ள நிலையில் அவர்களின் கூட்டணி மீண்டும் இணைத்துள்ளதும் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. 'ஹிருதயப்பூர்வம்' திரைப்படம் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

      Actor Mohanlal Malavika Mohanan Trailer மோகன்லால் மாளவிகா மோகனன் டிரெய்லர் 
