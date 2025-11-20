Live
      அபிஷன் ஜீவிந்த் நடிக்கும் படத்தின் டைட்டில் டீசரை வெளியிடுகிறார் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 6:09 PM IST
      • அபிஷன் ஜீவின்ந்துக்கு ஜோடியாக அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ளார்.
      • இப்படத்தை ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார்.

      சசிகுமார், சிம்ரன் நடிப்பில் வெளியான படம் 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி'. கடந்த மே மாதம் வெளியான இப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. இப்படத்தை அறிமுக இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் இயக்கி இருந்தார். இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு தமிழ் குடும்பம் தமிழ்நாட்டுக்கு அகதிகளாக வந்து சந்திக்கும் சவால்களை காமெடி கலந்து சொல்லப்பட்டு இருந்ததால் அனைவராலும் ரசிக்கப்பட்டது.

      இப்படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின்ந்த் அடுத்து எந்த நடிகரை வைத்த படம் இயக்குவார் என்று பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவரே கதாநாயகனாக அறிமுகமாவதாக கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கூறப்பட்டது.

      இந்த நிலையில், அபிஷன் ஜீவின்ந்த் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் படத்தின் படப்பிடிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதுதொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இப்படத்தில், அபிஷன் ஜீவின்ந்துக்கு ஜோடியாக கேரளாவில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரமான அனஸ்வர ராஜன் நடித்துள்ளார்.

      இப்படத்தை 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி', 'லவ்வர்' படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் இயக்கியுள்ளார். MRP என்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் ஷான் ரோல்டன் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.

      இந்நிலையில், இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசர் நாளை வெளியாகும் என தயாரிப்பாளர் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் அறிவித்துள்ளார்.

      இந்த படத்தின் டைட்டில் டீசரை நாளை மாலை 6 மணிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் வெளியிட உள்ளதாக அவர் வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளார்.

      Tourist Family Abishan Jeevinth டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி அபிஷன் ஜீவின்ந்த் ரஜினிகாந்த் Rajinikanth 
