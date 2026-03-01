என் மலர்
திரையுலக பிரபலங்களின் ஆன்மீக மையமாக மாறிய திருவண்ணாமலை கோவில்
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில் பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக கருதப்படுவதால் இங்கு கிரிவலம் சுற்றுவது, தரிசனம் செய்வது மிகுந்த புண்ணியத்தை தருகிறது. சமீபகாலமாக திருவண்ணாமலை திரை உலக நட்சத்திரங்களின் முக்கிய ஆன்மீக மையமாக மாறி வருகிறது.
சமீபத்தில் முன்னணி பிரபலங்கள் பலர் குடும்பத்தினருடன் நேரில் வந்து அண்ணாமலையாரை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். திரை உலகமும், ஆன்மீகமும் வேறு பாதைகள் போல தோன்றினாலும் மனநிம்மதி, நம்பிக்கை, வெற்றி போன்ற உணர்வுகளில் திரை உலகம் ஆன்மீகத்தின் பாதையில் தான் செல்கிறது.
ரஜினி: திருவண்ணாமலை கோவிலின் தீவிர பக்தர் ஆவார். ஆரம்பத்தில் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதைக்கு விளக்கு போட்டு தந்தவர் என்ற பெருமையும் ரஜினிக்கு உண்டு.
சிவகார்த்திகேயன்: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் கடந்த 17-ந்தேதி தனது பிறந்தநாளையொட்டி மனைவி ஆர்த்தியுடன் திருவண்ணாமலை கோவிலில் தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு கோவில் சார்பில் சிறப்பு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
ரவிமோகன்: நடிகர் ரவிமோகனும் பாடகி கெனிஷாவும் கடந்த ஜனவரி மாதம் அண்ணாமலையார் கோவிலில் தரிசனம் செய்தனர்.
யோகிபாபு: யோகிபாபு அடிக்கடி திருவண்ணாமலை கோவிலுக்கு சென்று வருகிறார்.
சரத்குமார்: சரத்குமார் சில தினங்களுக்கு முன்பு திருவண்ணாமலை கோவிலில் தரிசனம் செய்து தொடர்ந்து கிரிவல பாதையில் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார்.
தேவயானி: தேவயானி கடந்த ஜனவரி மாதம் திருவண்ணாமலை கோவிலில் தரிசனம் செய்தார்.
ஸ்ரீலீலா: நடிகை ஸ்ரீலீலா கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தரிசனம் செய்தார்.
திவ்யாபாரதி: பேச்சிலர் உள்பட பல படங்களில் நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்து வரும் திவ்யா பாரதி திருவண்ணாமலை கோவிலில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு தரிசனம் செய்தார்.
இது போன்று தனுஷ், விக்ரம்பிரபு, ரோஜா, சசிகுமார், பாபிசிம்கா உள்பட ஏராளமான திரை உலக பிரபலங்கள் திருவண்ணாமலை கோவிலில் சமீபத்தில் தரிசனம் செய்துள்ளனர்.
படம் ரிலீசுக்கு முன்பு வருவது, புதிய படம் தொடங்குவதற்கு முன்பு வருவது தடைகள் நீங்கி மனநிம்மதி பெற்று வேண்டுதல்கள் நிறைவேறச் செய்யும் தலமாக திரை உலக பிரபலங்களுக்கு திருவண்ணாமலை அமைந்துள்ளது.