என் மலர்
சினிமா செய்திகள்
மதராஸியில் CUP, FIRE கண்டிப்பா இருக்கு..!- இசையமைப்பாளர் அனிருத்
- சிவகார்த்திகேயனுக்கும், எனக்கும் இது 8வது படம்.
- மதராஸி படம் எனக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷல்.
மதராஸி இசை வெளியீட்டு விழா இசையமைப்பாளர் அனிருத் பேசினார். அப்போது அவர், " மதராஸி படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வௌியீட்டு விழாவிற்கு வந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி.
சிவகார்த்திகேயனுக்கும், எனக்கும் இது 8வது படம். மதராஸி ரொம்பவே ஸ்பெஷல். ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் சாருடன் எனக்கு இது 3வது படம்.
நான் முதல் 2 படம் பண்ணும்போதே என்னை நம்பி பெரிய படம் கொடுத்தவர் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் சார். அந்த நன்றிக்கடன் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கு.
எனக்கும், சிவகார்த்திகேயனுக்கும் எங்களது வளர்ச்சி ஒன்றாகதான் வளர்ந்திருக்கிறது. அந்த பாண்டே ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான்.
மதராஸியில் கப்பு, ஃபயர் கண்டிப்பா இருக்கு.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
Next Story