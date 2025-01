'லூசிஃபர்' படத்தின் 2ம் பாகமான 'எம்புரான்' திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியானது

Welcome to the world of #L2E #EMPURAAN The 2nd instalment of the #LUCIFER franchise! In theatres worldwide 27th March 2025!https://t.co/JiqeY9nsR4Malayalam | Tamil | Hindi | Telugu | Kannada #March27 @mohanlal #muraligopy @antonypbvr @aashirvadcine @Subaskaran_A… pic.twitter.com/yOlZu3xLCf