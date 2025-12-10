Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » சினிமாசினிமா செய்திகள்

      சினிமா செய்திகள்

      லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிப்பில் ரத்னகுமார் இயக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு
      X

      லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிப்பில் ரத்னகுமார் இயக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசர் வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Dec 2025 2:18 PM IST
      • படத்தின் ஃபர்ஸ் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
      • இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

      2017-ம் ஆண்டு வெளியான 'மேயாத மான்' திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் இயக்குநர் ரத்ன குமார். இதன்பின் இவர் 'ஆடை', 'குலுகுலு' போன்ற படங்களை இயக்கியும் உள்ளார். மேலும் 'மாஸ்டர்', 'விக்ரம்', 'லியோ' உள்ளிட்ட படங்களுக்கு திரைக்கதை மற்றும் வசனமும் எழுதியுள்ளார்.

      இதனை தொடர்ந்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜின் 'ஸ்டோன் பெஞ்ச்', லோகேஷ் கனகராஜின் 'ஜீஸ்குவாட்' ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கும் புதிய படத்தை ரத்னகுமார் இயக்கி வருகிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

      இந்த நிலையில், இயக்குநர் ரத்னகுமார் இயக்கி வரும் புதிய படத்தின் டைட்டில் டீசர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு 29 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

      ரத்னகுமார் லோகேஷ் கனகராஜ் Ratna Kumar Lokesh Kanagaraj 
      Next Story
      ×
        X