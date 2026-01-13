Live
      EKO என்ற மலையாள படம் ஒரு மாஸ்டர்பீஸ் - தனுஷ் பாராட்டு
      EKO என்ற மலையாள படம் ஒரு மாஸ்டர்பீஸ் - தனுஷ் பாராட்டு

      13 Jan 2026 2:53 PM IST
      Eko' (எக்கோ) என்ற மலையாள மர்ம த்ரில்லர் திரைப்படம் அண்மையில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பிற மொழி ரசிகர்களையும் இப்படம் கவர்ந்துள்ளது.

      சந்தீப் பிரதீப், வினீத், நரேன் போன்றோர் நடித்துள்ள இந்தப் படம், மர்மம் மற்றும் திகில் நிறைந்த ஒரு கதைக்களத்தைக் கொண்டது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ் ட்விஸ்ட்டுகள் எதிர்பார்ப்பவர்களைக் கவரும் என விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

      இந்நிலையில், EKO படத்தை பாராட்டி நடிகர் தனுஷ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், "EKO என்ற மலையாளப் படம் ஒரு மாஸ்டர் பீஸ். எல்லா பாராட்டுகளுக்கும் தகுதியானவர் நடிகை பியானா மோமின். அவர் தலைசிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.

