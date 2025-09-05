Live
      சினிமா செய்திகள்

      நிவின் பாலி நடித்த Baby Girl படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் !
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Sept 2025 11:08 AM IST
      நிவின் பாலி Baby Girl படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

      நிவின் பாலி, தமிழ் மற்றும் மலையாள மொழிகளில் பல திரைப்படங்களை லைனப்பில் வைத்துள்ளார். பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்கும் பென்ஸ் திரைப்படத்தில் வில்லன் கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

      ராம் இயக்கிய ஏழு கடல் ஏழு மலை படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் நயன் தாராவுடன் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படத்திலும் நடித்து முடித்துள்ளார்.

      அதை தொடர்ந்து நிவின் பாலி Baby Girl படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்தை மேஜிக் பிரேம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இப்படத்தை அருண் வர்மா இயக்கியுள்ளார். ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் மோஷன் போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

      இப்படம் ஒரு கிரைம் திரில்லர் கதைக்களமாக உருவாகியுள்ளது. நிவின் பாலியுடன் லிஜோ மோல் , சங்கீத் பிரதாப் மற்றும் அபிமன்யு முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

      தொழில்நுட்ப குழு விவரங்கள்:

      ஒளிப்பதிவு - ஃபைஸ் சித்திக்

      இசை-கிறிஸ்டி ஜோபி

      சண்டை - விக்கி

      கலை இயக்குநர் - அனீஸ்

      படத்தொகுப்பு - ஷைஜித் குமரன்


