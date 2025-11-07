Live
      நேரம் குறிச்சாச்சு.. நாளை மாலை "தளபதி கச்சேரி.." ஜனநாயகன் முதல் பாடல் அப்டேட்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Nov 2025 8:00 PM IST
      • பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
      • பொங்கலை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகும்

      எச். வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து முடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜன நாயகன்'. இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, பிரியாமணி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

      இத்திரைப்படம் குறித்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்ப்பார்ப்பு இருக்கிறது. ஏனென்றால் இப்படமே நடிகர் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படமாக இருக்கும் எனவும் அதற்கு பின் முழுநேர அரசியலில் விஜய் ஈடுபடபோவதாக கூறப்படுகிறது.

      மேலும் இப்படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலை முன்னிட்டு அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 9-ந்தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து உள்ளது.

      ஜனநாயகன் முதல் பாடல் நாளை (நவம்பர் 8) வெளியாகும் என படக்குழு நேற்று போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

      இந்நிலையில் 'தளபதி கச்சேரி' எனத் தொடங்கும் அந்த பாடல் நாளை மாலை 6.03-க்கு வெளியாகும் என பாடல் குறித்த புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பாடல் விஜய் குரலில் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

      ஜன நாயகன் விஜய் Jana Nayagan vijay 
