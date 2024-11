ஓவியாவுடன் ஜோடி சேரும் ஹர்பஜன் சிங்

Excited to be working with director John and the team once again! This movie is going to be an absolute entertainment. Get ready! ? #Savior



என் தங்க தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்.

என்னோட அடுத்த தமிழ் படம் #Savior. உங்கள மகிழ்விக்க வரப்போகுது. உங்க அன்புக்காக வெயிட்டிங்… pic.twitter.com/DTrlkAojwt