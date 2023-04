அப்டேட்களை குவிக்கும் 'பொன்னியின் செல்வன்'.. எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

The magic of #PS2 continues with the launch of #PS2Anthem!

Guess who is launching the anthem on April 15th, 7 PM at Anna University!#CholasAreBack#PonniyinSelvan2 #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @LycaProductions @RedGiantMovies_ @Tipsofficial @tipsmusicsouth @IMAX… pic.twitter.com/NTJQRXTn4s