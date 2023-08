இதயத்தை ஆளுபவர் மீண்டும் வந்துள்ளார்.. சந்திரமுகி-2 புதிய அறிவிப்பு

இயக்குனர் பி.வாசு இயக்கத்தில் பிரமாண்டமாக உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'சந்திரமுகி -2'. இப்படத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். கங்கனா ரனாவத் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் வடிவேலு, ராதிகா உள்ளிட்ட பல திரைப்பிரபலங்கள் இதில் நடித்திருக்கின்றனர்.

லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு எம்.எம் கீரவாணி இசையமைத்துள்ளார். 'சந்திரமுகி 2' திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று வெளியாகவுள்ளது. இதையடுத்து இப்படத்தில் வேட்டையன் ராஜாவாக லாரன்ஸ் இருக்கும் போஸ்டரை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது.

இந்நிலையில், 'சந்திரமுகி -2' திரைப்படத்தின் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, கங்கனா ரனாவத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது. இந்த வீடியோவை இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

The wait is over! ✨ The QUEEN ? who's been ruling our hearts for years with her Boldness, Beauty & Character is back! ??



Stay tuned as we reveal the 1st look of #KanganaRanaut ? from #Chandramukhi2 ?️ tomorrow at 11AM!#PVasu @KanganaTeam @offl_Lawrence @mmkeeravaani… pic.twitter.com/ltsWOTNYKs