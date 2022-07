சிறப்பு வீடியோ வெளியிட்டு தனுஷிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரசன்னா.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்..

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகரான தனுஷ் தனது நாற்பதாவது பிறந்த நாளை இன்று (28-07-2022) கொண்டாடி வருகிறார். இவரின் பிறந்த நாளுக்கு திரைப்பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நடிகர் பிரசன்னா தனது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் தனுஷிற்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்து அவர் பியானோ வாசிக்கும் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் இணையத்தில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

இயக்குனர் மித்ரன் ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள 'திருச்சிற்றம்பலம்' திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 18-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இதைத்தொடர்ந்து, 'நானே வருவேன்', 'வாத்தி' போன்ற படங்களில் நடித்து வருகிறார். தனுஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 'வாத்தி' படக்குழு இன்று டீசர் வெளியிடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.





Wishing only greater heights and even greater happiness to my dear bro @dhanushkraja ❤️💐 and what more beautiful can u share to his fans on his birthday...🤩 bro don't kill me for sharing this. I kept it too long for just myself 🥰 pic.twitter.com/jU0eWffhkK