      கருப்பு படத்தில் இருந்து விலகினாரா ஆர்.ஜே. பாலாஜி? தயாரிப்பாளர் கொடுத்த அப்டேட் வைரல்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 12:01 PM IST
      கருப்பு படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

      நடிகர் சூர்யா மற்றும் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் "கருப்பு." பலமுறை இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தப் படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.

      டிரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி உள்ள கருப்பு படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். கதாநாயகியாக திரிஷா நடித்துள்ளார். மேலும், சுவாசிகா, இந்திரன்ஸ், யோகி பாபு, ஷிவாதா, சுப்ரீத் ரெட்டி, அனகா மாயா ரவி மற்றும் நட்டி நட்ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

      இந்தப் படம் நீதிமன்ற வழக்கு ஒன்றை மையமாக வைத்து அதில் கடவுள் நம்பிக்கையை இணைத்து உருவாகியுள்ளது. இந்த நிலையில், கருப்பு திரைப்படத்தின் பின்னணி வேலைகளின் போது இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜிக்கும், தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபுவுக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக ஆர்.ஜே. பாலாஜி படத்தில் இருந்து விலகியதாகவும், படத்தின் பின்னணி வேலைகளை முடித்து, ரிலீசுக்கு கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக x தளத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

      இந்த பதிவுக்கு பதிலளித்த தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர். பிரபு "டேய் சும்மா இருடா" என்று இயக்குநரும், நடிகருமான எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் மீம்ஸ்-ஐ பகிர்ந்துள்ளார்.



